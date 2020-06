Inhaltsverzeichnis Praxis Webprogrammierung: Der JavaScript-Compiler Svelte Es geht auch ohne Virtual DOM Ein Gruß an die Welt Bundles sind schlank und performant Das Balkendiagramm Reactive Statements Svelte-Bindings: Spieler filtern Fazit Artikel in iX 13/2020 lesen

Svelte ist ein JavaScript-Framework zum Erstellen von Interface-Komponenten für den Browser. Dabei verfolgt Svelte einen Ansatz, der sich grundlegend von etablierten Frameworks unterscheidet: Mit Svelte erstellte Komponenten enthalten JavaScript, HTML und CSS in einer Datei und werden zu Code kompiliert, den der Browser direkt ausführen kann. Dadurch entstehen schlanke Komponenten mit wenig Overhead.

Mit Frameworks wie Angular, Vue und React erstellte Anwendungen müssen hingegen immer den Framework-Core einbinden, der Grundfunktionen beispielsweise für das Rendern von Komponenten enthält. Durch den Übersetzungsschritt benötigen Svelte-Apps keinen solchen Core.

Der Kopf hinter Svelte ist Rich Harris, der auch für das JavaScript-Framework Ractive und den Modul-Bundler Rollup verantwortlich zeichnet. Der Grafikeditor bei der New York Times nutzt JavaScript, um Daten im Web zu visualisieren. 2016 begann er mit der Arbeit an Svelte, weil er aus verschiedenen Gründen mit den verfügbaren Frontend-Frameworks unzufrieden war: Die Performance der Webseiten war ihm zu schlecht, der Anteil an JavaScript zu hoch, der Komfort für Entwickler zu gering. Seit 2019 steht Svelte in Version 3 zur Verfügung.