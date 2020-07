Inhaltsverzeichnis Praxistest: Raspberry Pi 4 optimal kühlen Energiebedarf ermitteln Wärme per Emission, Diffusion und Konvektion abführen Flirc, Ice-Tower und Argon One Zusatzfunktionen freischalten Kühlleistungen und Fazit

Wer mit einem Raspberry Pi in die Welt des Internet der Dinge (IoT) eintauchen und mit Sensoren, Aktoren und einem Webserver experimentieren will, kann als preiswerte Plattform einen alten Raspberry Pi oder Pi Zero nehmen. Bei etwas mehr Leistungsbedarf tut es auch ein Raspberry Pi 2B+. Um die Kühlung muss man sich bei den älteren Einplatinenrechnern meist keine Gedanken machen. Sie erhitzen sich nur in synthetischen, wenig praxisnahen Stresstests über die Maßen.

Beim Raspberry Pi 4 verhält es sich, je nach Anwendungsszenario, jedoch anders. Fungiert er etwa als Mining-Maschinchen, steigt die Temperatur des Bastelrechners stellenweise bedenklich. Gerade mit diversen eingesteckten USB-Geräten und hohem Datenverkehr im Netzwerk, etwa wenn man des Raspi als NAS betreibt, heizen sich die Power Management Unit (PMU, nahe an der MicroUSB-Stromversorgung) und der Kommunikations-Chip (neben den mittleren USB-Buchsen) stark auf. Eine Bildersuche im Internet nach "raspberry thermal" listet entsprechende Bilder von Wärmebildkameras, die die "Hotspots" der einzelnen Raspi-Modelle zeigen.

Das SoC eines Raspi 4 ist wegen des spiegelnden Blechdeckels im Wärmebild dunkel, wird unter Last aber über 85 °C heiß.

Damit der Raspi bei sämtlichen Anforderungen einen kühlen Kopf bewahrt, muss eine entsprechende Kühlung her. Wir haben uns für diesen Artikel mit dem Flirc-Gehäuse und dem Ice-Tower-Kühler zwei beliebte Kühlsysteme angeschaut und erklären, wie diese Hitze vom Raspi fernhalten. Beim Argon-One-Gehäuse, das Kühltechniken von Flirc und Ice-Tower vereint, gehen wir einen Schritt weiter: Wir verfrachten unseren Test-Raspi der vierten Generation in ein Argon-One-Gehäuse, malträtieren die Kombi mit rechenintensivem CPU-Mining sowie 7-Zip-Benchmarks und messen die Temperaturen. Zur Einordnung: Ein CPU-Miner erzeugt deutlich mehr Last als etwa der gerne benutzte compilerabhängige sysbench. Während ein Miner das Maximum an Last darstellt, kann man mit dem Packer 7-Zip eine Last erzeugen, die der Volllast im normalen Betrieb ähnelt (mehrfaches "7zr b").