Programme beenden unter macOS

Ich bin von Windows auf macOS umgestiegen und habe schon gelernt, dass das Gegenstück zum Task-Manager "Sofort beenden" heißt und oben links im Apfel-Menü zu finden ist. Wenn mal ein Programm so richtig hängt, kann ich es darüber abschießen. Aber manche Programme, besonders solche, die im Hintergrund arbeiten, tauchen in der Sofort-beenden-Liste nicht auf. Wie beende ich die bei Problemen? Oder muss ich immer den Rechner neu starten?

Alle Programme, also auch solche, die im Hintergrund laufen, tauchen im Dienstprogramm namens Aktivitätsanzeige auf; das ist das wirkliche Gegenstück zum Task-Manager unter Windows. In der langen Liste kann man oben rechts nach Namen suchen, eine oder mehrere Anwendungen auswählen und mit dem Stopp-Schild in der oberen Leiste beenden. Dann wird man gefragt, ob man der Anwendung noch Zeit zum Stoppen geben oder sie hart abwürgen möchte. Datenverlust ist im letzteren Fall aber nicht auszuschließen.

Die Aktivitätsanzeige gibt unter macOS Auskunft über alle laufenden Programme und kann sie bei Hängern auch beenden.

(jam)