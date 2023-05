Inhaltsverzeichnis Programmieren: In Assembler hacken wie vor 40 Jahren Assembler 101 Programmablauf Assembler, assemble! Bootfähiges Image erstellen Artikel in c't 12/2023 lesen

Wer in den Achtzigern in der c’t veröffentlichte Programme ausprobieren wollte, musste sorgfältig tippen und mitunter eine Engelsgeduld haben: Die Listings konnten durchaus mehrere Seiten lang sein – in Buchstaben, die keine zwei Millimeter hoch waren.

Aber egal, Geduld ist schließlich eine Tugend und Assembler charmant. Wir haben Ihnen daher ein kleines Programm zum "Abtippen" für den Netwide Assembler (NASM) geschrieben. Es ist weder besonders optimiert, weil Speicherplatz heutzutage billig ist, noch sonderlich elegant, weil unsere Assembler-Kenntnisse rosten.