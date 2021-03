Inhaltsverzeichnis Programmieren für Einsteiger: So entwickeln Sie Ihre erste iPhone-App Swift, SwiftUI und XCode Erste Schritte Erster Programmstart Text-Elemente und Modifier Mehrere Elemente anordnen Interaktion mit der App Wie es weiter geht

Mit welcher Programmiersprache man am besten programmieren lernt, ist höchst umstritten. Unstrittig ist auf jeden Fall, dass die Motivation am größten ist (und bleibt!), wenn man mit einem Ziel vor Augen lernt. Die erste eigene App kann so ein Ziel sein. Direkt mit der Benutzeroberfläche und interaktiven Elementen wie Buttons zu beginnen, ist dabei besonders einsteigerfreundlich: So sieht man ganz unmittelbar, was der Code bewirkt.

Wir wollen Ihnen zeigen, wie man eine kleine iPhone-App programmiert, die bei einem Klick auf einen Button ein zufällig ausgewähltes Bild anzeigt. Wer hohe ästhetische Ansprüche hat, kann sich hier austoben – unsere Anleitung konzentriert sich auf die wesentlichen Prinzipien.

Zum Entwickeln einer iPhone-App brauchen Sie einen Mac. Mit unserer Anleitung legen Sie zunächst in der Entwicklungsumgebung XCode ein Projekt an. Dann machen wir eine kleine Tour durch XCode und zeigen, wo Sie was finden. Schon bevor Sie selbst Code geschrieben haben, ist das Projekt eine richtige App, die man in einem simulierten iPhone direkt auf Ihrem Rechner ausführen kann. Wir zeigen, wie der Code für diese App aufgebaut ist und wo Sie Code und Bilder einfügen. Sie werden dann mit Text- und Bild-Elementen experimentieren und schließlich Ihren ersten Button und dazugehörige Aktionen implementieren.