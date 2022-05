Inhaltsverzeichnis Programmieren lernen mit Raspberry Pi: LEDs zum Leuchten bringen Einrichten der Systemumgebung Der erste Zugriff Kombinierte Aktionen Umsetzung einer Formel-1-Ampel Einsatz der Taster Zusätzlichen Zähler integrieren Zugriffe auf Objekte per Array

Der kleine Raspberry Pi bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten – und auch für Programmierprojekte im Zusammenspiel mit externer Hardware bringt er ideale Voraussetzungen mit. Hierfür existiert seit dem Raspberry Pi Model B+ eine Pin-Leiste mit 40 Köpfen, auch GPIO genannt (General Purpose Input/Output).

Diese Köpfe sind in der Mehrzahl programmierbare Eingabe- und Ausgabe-Pins; an anderen liegt Spannung oder Masse an. Beispiele für die Nutzung der GPIO-Pins sind die Ansteuerung von LEDs oder die simple Ausgabe von Tönen. Die bunten Lämpchen eignen sich bestens für erste Schritte mit Python.

Dieser Praxisguide begleitet Sie bei den ersten Schritten und erklärt, wie Sie anhand einer einfachen Hardware – dem JAM HAT – und Python auf die einzelnen Pins zugreifen und damit Komponenten ansteuern. Alternativ dazu können Sie auch ein Breadboard mit verschiedenen Komponenten verwenden, die Sie per Kabel mit den gewünschten Pins verbinden.