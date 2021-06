Inhaltsverzeichnis Programmieren mit SwiftUI: GUI-Komponenten für alle Apple-Plattformen erstellen Der Countdown läuft Linienstärke beachten Ein Countdown auf vielen Geräten Fazit Artikel in iX 6/2021 lesen

SwiftUI ist ein Framework, mit dem sich Benutzeroberflächen für die verschiedenen Apple-Plattformen iOS, macOS, tvOS und watchOS erstellen lassen. 2019 hat Apple es auf der Worldwide Developer Conference vorgestellt und damit das Interesse vieler iOS- und macOS-Entwicklerinnen und -Entwickler geweckt.

Zum ersten Mal ermöglicht ein Apple-Framework, Benutzeroberflächen von iOS auf macOS zu übertragen und umgekehrt sowie Komponenten wiederzuverwenden. Der Artikel zeigt Schritt für Schritt, wie man in einem Swift Package eine SwiftUI-Komponente erstellt, die sich ohne Anpassungen auf allen Apple-Plattformen und in verschiedenen Apps verwenden lässt.

Swift Packages bieten Entwicklern die Möglichkeit, Quelltext in verschiedenen Apps wiederzuverwenden. Sie wählen dazu in Xcode "File/New/Swift Package" und geben einen Namen ein, beispielsweise "CountDown". Xcode erstellt und öffnet das neue Swift Package. Die Datei Package.swift enthält die Konfiguration. Damit die Komponente auf den verschiedenen Plattformen funktioniert, definieren Entwicklerinnen und Entwickler in der Konfiguration die minimale Betriebssystemversion über den Parameter platforms . Listing 1 weist Xcode an, das Swift Package so zu kompilieren, dass es sich auf macOS ab Version 10.15, auf iOS ab Version 14, auf watchOS ab Version 7 und auf tvOS ab Version 14 einbinden lässt.