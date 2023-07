Inhaltsverzeichnis Projekt für Maker: IR-Lightgun für den PC basteln Die Funktionsweise von Lightguns DIY Lightgun – das SAMCO-Projekt Phaser auf Puls-Software Ausblick Artikel in Make Magazin 4/2023 lesen

Maus oder der Controller das Eingabemittel der Wahl bei Videospielen. Durch Herumschieben der Maus oder Neigen des Joysticks bewegen wir ein virtuelles Fadenkreuz über den Bildschirm und klicken den Pixelgegner tot. Ein anderes Eingabegerät ist inzwischen fast vergessen: die sogenannte Lightgun. Mit gezückter Kanone wartet man vor dem Bildschirm darauf, dass sich die digitalen Enten aus ihren Verstecken wagen, um dann blitzschnell mit der Plastikwaffe zu zielen und abzudrücken.

Zum Glück für alle Retro-Enthusiasten hat Samuel Ballantyne mit dem Projekt Samco DIY Lightgun eine Software plus Leiterplatte entwickelt, mit denen das auch wieder auf modernen TVs funktioniert. Mit dem Kit kann ein alter Namco GunCon Controller für die Playstation 1 zur "IR-Maus" für einen PC mit LC-Bildschirm umgebaut werden. Die alte Funktionsweise per Fotodiode wird ersetzt durch eine Infrarotkamera, die anhand von auf oder um den Monitor angebrachten Infrarot-LEDs das Ziel der Lightgun ermittelt und so die Mausbewegung bestimmt. Wir haben das Projekt nachgebaut.

Bis zur ersten Xbox von Microsoft wurden Lightgun-Spiele und die passenden Lightguns für die Wohnzimmerkonsolen produziert. Mit der Playstation 3 und der Xbox 360 ist dieses Eingabegerät allerdings fast ausgestorben. Zwar gibt es mit der PlayStation Move und dem Wii-Bedienkonzept moderne Nachfolger, aber das Angebot an Spielen dafür ist mittlerweile sehr stark zusammengeschrumpft.