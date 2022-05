Inhaltsverzeichnis Push-Benachrichtigung bei günstigen Spritpreisen: Alarm mit Node-Red einrichten Preisschwellen setzen Logik in Node-Red implementieren Mails versenden Push-Nachrichten aufs Handy senden Nachrichten-Flut beschränken

Wer zum falschen Zeitpunkt tankt, zahlt oft unnötig viel Geld für Benzin und Diesel. Abhilfe schafft ein intelligentes Benachrichtigungssystem, das den Nutzer immer dann informiert, wenn die Spritpreise unter einen bestimmten Wert fallen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie sich mit dem grafischen Low-Code-Entwicklungswerkzeug Node-Red automatisiert Mails und Push-Nachrichten schicken können. So sind Sie auch unterwegs übers Handy bestens über die Preise informiert und verpassen den besten Zeitpunkt fürs Tanken nicht mehr. Ist der Preis geringer als der selbstgesetzte Schwellwert, empfiehlt in unserem Beispiel eine Benachrichtigung das Tanken. Zusätzlich kann man etwa noch einen oberen Schwellwert definieren, damit die Benachrichtigung den Nutzer vor teuren Tankstellen warnt.

Lesen Sie auch Günstiger tanken: So lesen Sie Spritpreise automatisch aus mit Node-Red

Das Benachrichtigungssystem baut auf einer vorhandenen Datenbank mit den aktuellen Spritpreisen auf. In einem anderen Artikel erklären wir genau, wie man so eine Datenbank erstellt. Dort zeigen wir, wie man die Preise automatisch über eine API zieht, sie speichert und mit Node-Red ausliest. Um die Benachrichtigungen zu verstehen, ist es hilfreich, vorher der Anleitung aus dem Artikel zu folgen. Darin erklären wir auch Grundlagen zu Node-Red genauer.