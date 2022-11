Inhaltsverzeichnis Jupyter Notebook für Einsteiger: Python-Snippets testen und Grafiken erstellen Project Jupyter Installation Zellentypen Gasdaten einbinden Grafik erstellen Notebook herunterladen und teilen

Wer mit Python programmiert, braucht nicht immer gleich eine überladene integrierte Entwicklungsumgebung (IDE, integrated development environment) für den Desktop. Gerade Anfänger können mit den Einstellungen und Möglichkeiten schnell überfordert sein und so die Lust am Programmieren verlieren.

Hier ist es besser, mit der interaktiven interaktive Umgebung Jupyter Notebook zu arbeiten. Mit der kostenlosen Open-Source-Software lassen sich Code-Snippets in einzelne Elemente verpacken und eigenständig ausführen. Der Nutzer kann dann den jeweiligen Output betrachten und einfach nachvollziehen, was Änderungen am Code bewirken. Das hilft nicht nur Einsteigern, auch kleine Projekte lassen sich mit den Notebooks gut umsetzen: Wissenschaftler nutzen etwa die Software, um Daten zu analysieren und zu visualisieren. Ein Notebook lässt sich schnell teilen, so können auch andere den Code nachvollziehen und etwa Verbesserungen vorschlagen.

In diesem Artikel zeigen wir, wie man Jupyter Notebook installiert und wie die Grundlagen funktionieren. Dann erklären wir anhand eines Beispiels, wie man sich mit Jupyter Notebook den Füllstand deutscher Gasspeicher holt und direkt im Notebook als interaktive Grafik ausgibt.