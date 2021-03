Inhaltsverzeichnis Python: Interaktive Web-Grafiken mit Bokeh und Pandas erstellen Hello Linien-World Diagramme speichern Tägliche Impfungen visualisieren Grafik erstellen Balken hinzufügen Tooltip erstellen Ausblick

Grafiken zu basteln ist kein Hexenwerk mehr: Einfach die Daten in Excel oder ein anderes Tool bringen, einige Einstellungen setzen und schon erscheint ein Säulen- oder Liniendiagramm. Die Grafiken sind schnell gespeichert und man kann sie sofort in die nächste Präsentation einbinden oder per Mail verschicken.

Aber manchmal reicht das nicht aus und man benötigt interaktive Grafiken. In diesen kann der Nutzer sich etwa Tooltips anzeigen lassen oder einen bestimmten Datenbereich auswählen. Die Erkenntnisse gehen dadurch meist tiefer, als es eine statische Excel-Grafik je vermitteln könnte. Aus trockenen Zahlen wird dadurch ein ausdrucksstarkes Diagramm.

Noch schöner ist es, wenn man die interaktive Grafik fast uneingeschränkt nutzen kann. Mit der Bibliothek Bokeh für Python erstellen Sie interaktive Diagramme, die rein auf HTML und Javascript basieren. So lässt sich etwa der aktuelle Impffortschritt gegen Covid-19 in Deutschland mit wenigen Codezeilen aufbereiten. In diesem Beispiel zeigen wir zudem, wie Bokeh mit Pandas zusammenarbeitet, einer Bibliothek, mit der Sie Daten vor der Visualisierung bereinigen und analysieren können. Bokeh dient praktisch als interaktive Alternative zu Matplotlib oder Seaborn.