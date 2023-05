Inhaltsverzeichnis Code visualisieren: Mit Python Turtle einfach Programmieren lernen Python installieren

Bibliotheken in Python Schildkröte erstellen Weitere Befehle nutzen Strichstärke und Farben Schleifen Ausblick

Im Meer aus Python-Tutorials kann man sich schnell verlieren. Unzählige Seiten bieten einen leichten Einstieg an und erklären mit Hello-World-Beispielen, wie Anfänger einen Text in der Konsole ausgeben können. Das ist an sich ein guter Start, aber oft sehr trocken. Mit Python Turtle können Nutzer leicht nachvollziehen, was der Code, den sie gerade eingegeben haben, für Auswirkungen hat.

Python Turtle ist eine integrierte Bibliothek in Python, mit denen Programmier-Anfänger

einfache Zeichnungen auf dem Bildschirm erstellen können. Der Nutzer steuert einen Pfeil, den man sich als Schildkröte vorstellen kann – daher der Name Turtle. Mit einer Zeile Code erhält der Pfeil aber auch die Umrisse einer Schildkröte. Der Nutzer kann sie vorwärts bewegen, drehen, damit farbige Linien zeichnen und noch viel mehr. Bei jeder Änderung am Code sieht man sofort, was die Schildkröte im Fenster nun anders macht. So entstehen aus den abstrakten Codezeilen nachvollziehbare Aktionen.