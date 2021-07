Inhaltsverzeichnis Python und Selenium: Automatisch Online-Briefmarken bei der Post bestellen Driver und Selenium installieren Website der Post 80-Cent-Briefmarke wählen Bezahlen Ausblick

Selenium ist eigentlich ein Framework, um Software oder Webseiten zu testen. Der Tester gibt die Befehle vor und Selenium führt sie aus. So können Entwickler Fehler in ihren Produkten finden oder verschiedene Verhaltensweisen der Nutzer ausprobieren. Selenium simuliert etwa Seitenaufrufe, Klicks auf Buttons oder das Ausfüllen von Formularfeldern.

Das macht Selenium flexibel – und interessant für Nicht-Tester. Über das Framework kann man etwa Daten hinter Javascript-Seiten scrapen oder wiederkehrende Aufgaben im Netz automatisieren. In diesem Beispiel soll Selenium eine Online-Briefmarke für einen echten Brief auf Papier bestellen. Das bedeutet: Website der Post aufrufen, Marke auswählen, Daten eingeben und den Bezahlprozess durchlaufen. Mit Selenium und Python automatisieren Sie all diese Schritte.

Am Ende muss man nur das Python-Skript ausführen: wenig später landet die Internetmarke im E-Mail-Postfach und der Markenwert wird vom Konto abgebucht. Die Marke muss dann nur noch ausgedruckt, ausgeschnitten und auf den Brief geklebt werden. Einwerfen muss man den Brief noch selbst – alles lässt sich eben noch nicht automatisieren. Wer die Grundlagen versteht, kann auch andere Prozesse in ein Python-Skript packen und mit einem Klick ausführen.