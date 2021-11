Inhaltsverzeichnis GUI für Python: Bedienoberfläche per Drag-and-Drop mit dem Qt Designer erstellen Installation Erster Start Hello World! Bedienoberfläche in Python integrieren Login-Fenster erstellen Button klickbar machen Menü hinzufügen

Es ist oft recht mühsam, Bedienoberflächen für Software per Hand zu programmieren. Man muss viele Einstellungen fürs Layout festlegen und am Ende hat man ein Kuddelmuddel aus Design und Funktion im Code stehen. Gerade bei komplexen grafischen Benutzeroberflächen (Graphical User Interface/GUI) ufert der Code schnell aus und man kann die Übersicht verlieren.

Mit dem Qt Designer erstellen Sie per Drag-and-drop einfache oder komplexe Layouts. Über das GUI-Toolkit PyQt kann man das erstellte Layout dann für sein Python-Programm nutzen. Dabei werden Aussehen und Logik streng getrennt: Das Design wird in einer extra UI-Datei ausgelagert, die Funktionen dafür erstellt man wie gewohnt in der Python-Datei. PyQt-Kentnisse helfen natürlich, allerdings eignet sich der Designer auch gut, um grundlegende Konzepte von PyQt und beziehungsweise Qt zu lernen.

Wir zeigen, wie man ein simples Login-Fenster baut. Das Fenster besteht aus einem Hinweistext, zwei Labels für Passwort und Benutzername, zwei Eingabefeldern und einem Button. Der Nutzer soll seine Daten für heise online eingeben und nach dem Buttonklick eine Rückmeldung erhalten, ob der Login funktioniert hat. Außerdem soll es ein kleines Menü geben, über das der Nutzer das Programm beendet. Für dieses Beispiel nutzen wir PyQt5 und Python 3.8 auf Windows 10.