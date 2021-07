Inhaltsverzeichnis Quantencomputing: Die Hochsprache Silq Ein Beispiel für Uncomputation Uncomputing und Einstieg Silq: Vorteile und Grovers Algorithmus Parameter und Schleifen H(x0), cNOT(x0, x1) in Python Fazit Artikel in iX 13/2021 lesen

Wer derzeit Quantencomputer programmiert, spricht häufig einzelne Qubits direkt an. Das erinnert an die Frühzeit herkömmlicher Computer und hat wenig mit modernen Hochsprachen zu tun. Die meisten Programmiersprachen für Quantencomputer wie Quipper, Q# oder QASM sind eher Low-Level-Sprachen und stellen nur bedingt eine beschreibende Sicht auf Quantenalgorithmen zur Verfügung. Toolkits wie Qiskit, Forest und Cirq nutzen zwar High-Level-Sprachen wie Python oder MATLAB, die aber wurden für klassische Rechner entwickelt. Die in Quantencomputern zentralen Quanteneffekte sind in diesen Sprachen Fremdkörper.

Deshalb hat die ETH Zürich die Programmiersprache Silq entwickelt, mit der sich Low-Level-Manipulationen von Qubits abstrahieren lassen. Statt etwa Quantenzustände als Vektoren darzustellen, definiert Silq passende Typen. Für sie bietet Silq die jeweils zulässigen Operatoren, sodass Programmiererinnen Quantenzustände nicht erst umständlich mit Matrixoperationen und Tensorprodukten manipulieren müssen.

Dieses auf Quanteneffekte zugeschnittene Typsystem ist eine der wichtigsten Neuheiten in Silq. Es kann Programmierer vor manchen Fehlern bewahren und erlaubt es, Algorithmen prägnant zu formulieren. Außerdem ermöglicht das Typsystem von Silq automatische Uncomputation.