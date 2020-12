Inhaltsverzeichnis RAW-Bildbearbeitung: Fotos mit Luminar 4 verwalten und verbessern 1 Einstellungen für den Katalog festlegen

2 Erste Schritte

3 Alben anlegen

4 Verknüpfungen nutzen

5 Markieren und bewerten Fotos drehen, löschen und Looks Beschneiden, Helligkeit, Landschaftsbilder Stürzende Linien ausrichten, Himmel anpassen Retuschieren Ebenen, Verlauf, Bearbeitungsschritte übertragen Artikel in Mac & i 13/2020 lesen

Luminar 4 (89 Euro) gibt es für macOS und Windows, entweder als Stand-alone-App oder als Plug-in für die Fotos-App von Apple respektive für Lightroom, Photoshop und Photoshop Elements von Adobe.

Als Stand-alone-App kann es zusätzlich Fotos verwalten – also importieren, in Alben und Ordnern sortieren und auf einem Zeitstrahl ordnen. Bei der Bearbeitung von Fotos spielt es keine Rolle, ob man Luminar 4 als Stand-alone-Programm oder als Plug-in gestartet hat – der Funktionsumfang bleibt in diesem Modus gleich.

Die App besticht vor allem durch die Kombination von spannenden und leicht anwendbaren Looks mit der Möglichkeit, sehr viele Bildparameter individuell anpassen zu können. Dabei gelingt jede Bearbeitung non-destruktiv – sämtliche Arbeitsschritte lassen sich zurücknehmen, ohne die Bildqualität negativ zu beeinflussen. Außerdem überzeugt Luminar 4 mit KI-gestützten Funktionen zur Optimierung vor allem von Landschaftsbildern und Porträtfotos.