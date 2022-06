Inhaltsverzeichnis Raspberry-Pi-Gehäuse mit FreeCAD fertigstellen, Teil 5 Iterationen Entstützen und bohren Lüfter einbauen Artikel in Make Magazin 3/2022 lesen

In unserer Artikelserie zeigen wir, wie Sie mit der kostenlosen Software FreeCAD Ihr eigenes Gehäuse für Einplatinenrechner wie dem Raspberry Pi entwerfen.

Wir haben die Konstruktion des Gehäuses in FreeCAD fertiggestellt., Nun exportiert man die beiden Gehäusehälften als STL-Dateien. Markieren Sie dazu erst die eine Schale in der Baumansicht in FreeCAD und wählen Sie dann im Menü Datei/Exportieren … das Exportformat STL-Mesh (*stl,*ast). Geben Sie dann einen Dateinamen ein und starten Sie den Export. Anschließend wiederholen Sie das mit der zweiten Hälfte.

Die beiden Gehäusehälften haben wir anschließend in die Slicing-Software Cura importiert und dort auf dem virtuellen Druckbett nebeneinander angeordnet, um sie in einem Rutsch zu drucken. Hierzu und zu den folgenden Montageschritten finden Sie auch ein begleitendes Video. Die durchgehenden horizontalen Flächen der Ober- und der Unterschale liegen dabei platt auf dem Druckbett, sodass sich beides (fast) ohne Stützen (Support) drucken lässt. Lediglich bei der Unterschale brauchen die Brücke über dem Ausschnitt für die SD-Karte sowie (eventuell) die Scheitel der Senkbohrungen auf der Unterseite Stützen.