Raspberry Pi OS mit 64 Bit: Was die Beta des 64-Bit-OS für den Raspi schon kann

Endlich wagt sich die Raspberry-Pi-Foundation an ein eigenes Linux mit 64 Bit. Dieser Schritt erlaubt den Sprung von Version 7 des ARM-Befehlssatzes auf ARMv8. Damit rechnet der Raspi mit 64-Bit-Datentypen wie double in nur einem statt zwei Takten.

Was nach einem kostenlosen Leistungssprung klingt, wirkt sich in der Praxis jedoch selten aus: Die meisten Raspis arbeiten ohnehin nicht an der Leistungsgrenze. Und in unseren Benchmarks rechnete das 64-Bit-System sogar minimal langsamer statt schneller. Und auch von langen 64-Bit-Zahlen profitiert ein Raspi selten: Sie kommen beispielsweise in den Simulationen für den Wetterbericht vor, die keiner ernsthaft vom Supercomputer auf den Bastelrechner umziehen möchte.

Dank integrierter Kamera und Sparsamkeit beim Stromverbrauch eignet sich der Raspi jedoch durchaus für kleine KI-Projekte mit Bilderkennung. Die könnten von ARMv8 profitieren und für die verspricht auch der neue Raspi 4 mit 8 GByte RAM ungeahnte Möglichkeiten. Ein neuronales Netz belegt nämlich schnell mal mehr als die 4.294.967.296 Bytes, die Software mit 32 Bit adressieren kann.