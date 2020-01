Inhaltsverzeichnis Raspberry Pi als Multisignatur-Hardware-Wallet für Bitcoins verwenden Kaum angreifbar Datenvermeidung Wallets einrichten Artikel in c't 4/2020 lesen

Bitcoin-Diebe benutzen Würmer, um Anwendern falsche Bitcoin-Adressen unterzuschieben oder um die Schlüssel der Wallets abzugreifen. Indem Sie Transaktionen auf einem Rechner ohne Internetverbindung signieren, nehmen Sie potenziellen Bitcoin-Dieben diese Angriffsmöglichkeit.

Ein älterer Raspberry Pi 2 oder 3, der ansonsten wohl in der Schublade verstauben würde, kann dazu noch gute Dienste leisten. Außer dem Raspi benötigen Sie noch eine MicroSD-Speicherkarte für Raspbian, Tastatur und Monitor für die Bedienung und einen USB-Stick für den Datenaustausch.

Das Sicherheitskonzept besteht darin, die Bitcoins auf einem Multisignatur-Wallet des Bitcoin-Clients Electrum zu verwahren, das mindestens zwei Signaturen für jede Transaktion erfordert – also etwa einem "2 of 3"- oder einem "2 of 4"-Multisig-Wallet, wo es drei respektive vier Verfügungsberechtigte insgesamt gibt. Das erste Multisig-Wallet installieren Sie auf Ihrem Arbeitsplatzrechner, der über eine Internetverbindung verfügt und somit Zahlungseingänge erfassen, neue Transaktionen erzeugen, erstmalig signieren und fertig signierte übertragen kann.