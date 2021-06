Inhaltsverzeichnis Raspberry Pi als zentralen Backup-Server mit Syncthing einrichten Datenträger vorbereiten Synchronisierungsaufträge und Syncs einrichten Wiederherstellung nach Löschung oder Änderung Mobilgeräte Artikel in c't 14/2021 lesen

Wir gehen in diesem Artikel davon aus, dass Sie Syncthing auf den zu sichernden Geräten sowie auf einem Raspi mit einer externen Festplatte als zentralen Backuprechner installiert haben. Hier geht es nun um die Einrichtung des Backups am Beispiel eines Datenordners, der von einem Windows-Rechner auf den Backupraspi synchronisiert werden soll. Das kann zum Beispiel der Ordner "Dokumente" sein, in dem sich wichtige Dateien befinden, die sich häufig ändern. Genauso gut können Sie Ihre Fotos, Projekte und vieles mehr sichern lassen. Auch wenn Sie Daten von Linux-Rechnern, Macs oder Smartphones/Tablets sichern wollen, hilft Ihnen diese Anleitung weiter. Die zur Konfiguration genutzte Weboberfläche von Syncthing ist immer dieselbe. Ebenso können Sie auch eine andere Hardware als einen Raspi als Backupziel verwenden, zum Beispiel einen alten Linux- oder Windows-PC. Bedenken Sie aber den Stromverbrauch – 3 Watt im Leerlauf schafft kein normaler PC.

Die Bedienoberfläche eines installierten und laufenden Syncthing erreichen Sie auf Windows- und Linux-Systemen im Browser durch Aufruf von 127.0.0.1:8384 . Bevor es an die Konfiguration der Datensicherung geht, sollten Sie aber ein paar grundlegende Einstellungen vornehmen. So ist die Syncthing-Oberfläche serienmäßig nicht kennwortgeschützt. Das ändern Sie in den Einstellungen, die Sie über das Aktionen-Menü oben rechts öffnen, und dort auf die Registerkarte "GUI" klicken.

Als Gerätenamen übernimmt Syncthing automatisch den Netzwerknamen des Rechners. Je nach PC ist das mitunter kryptisch anmutender Zeichensalat – um die Einrichtung zu erleichtern, sollten Sie all Ihren Syncthing-Instanzen sprechende Namen geben, wie zum Beispiel "Desktop-PC", "Arbeitsnotebook" oder "Backup-Raspi". Das erledigen Sie ebenfalls in den Einstellungen: Tragen Sie auf der Registerkarte "Allgemein" bei "Gerätename" den Namen ein.