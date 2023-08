Inhaltsverzeichnis Raspi-Projekt: Stau- und Wettervorhersage als KI-Bild anzeigen lassen Start mit DALL-E

OpenAI-Account DALL-E per API Anfrage per Zufall gestalten Automatisierung Wettervorhersage als Bild generieren Artikel in Make Magazin 4/2023 lesen

Spätestens als der Papst in gefakter weißer Balenciaga-Jacke viral ging, konnte man sehen, wozu das von OpenAI entwickelte KI-Bildgenerierungsprogramm DALL-E in der Lage ist: aus einfachen Texteingaben beeindruckende Bilder mit genau dem gewünschten Inhalt erzeugen, die sowohl fotorealistisch aussehen können, aber auf Wunsch auch beispielsweise wie ein Gemälde von Vincent van Gogh.

Statt Texteingaben (Prompts) von Hand einzutippen, kann man sie auch von Programmen erzeugen und die Bilder über die Programmierschnittstelle (API) von OpenAI abrufen. Noch einen Schritt weiter geht man, wenn die Bilder-Prompts aus Live-Daten erzeugt werden, die man über Webservices oder andere APIs abruft, so wie in diesem Projekt. Konkret wird im Folgenden gezeigt, wie man mit relativ geringem Aufwand automatisch aus den Daten von TomTom die voraussichtliche Fahrzeit ins Büro ermittelt, daraus DALL-E ein kreatives Bild erzeugen lässt, das auf einem selbstgebauten Display-Rahmen erscheint, in dem auch der Raspberry Pi steckt, auf dem alle nötigen Skripte laufen. Das aktuelle Verkehrslage-Bild wird einmal am Tag passend zur Pendelzeit erzeugt, ein Bewegungsmelder schaltet das Display ab, wenn niemand davor steht. Nachts wird das ganze per Zeitschaltuhr herunter- und morgens wieder hochgefahren.

In diesem Artikel tasten wir uns vom ersten API-Testaufruf bis zum fertigen Rahmen in nachvollziehbaren Schritten heran, sodass sich Teile aus meinem Projekt auch für andere Vorhaben nutzen lassen, in denen KI-Bilder erzeugt werden. Denn das Prinzip lässt sich natürlich auf alle anderen Datenquellen übertragen, seien es Aktienkurse, Feinstaubwerte, der Netzwerk-Traffic im LAN oder die Zahl der Likes in Social Media. Dabei kann man mehrere Aspekte durchaus in einem Bild kombinieren: So lässt sich die Verkehrsanzeige mit wenigen Ergänzungen im Code mit der Darstellung der Wetterlage als Hintergrund kombinieren.