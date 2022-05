Raspi meldet sich im WLAN ab

Ich möchte einen Raspberry Pi im WLAN betreiben, der dauerhaft erreichbar sein soll. Leider scheint das nicht zu klappen. Nach einer nicht näher bestimmbaren Zeit meldet sich der Raspi immer wieder ab. Ist das normal – und falls ja, gibt es Abhilfe?

Wir kennen das Verhalten vom Raspberry Pi Zero W und Raspberry Pi 3 bei Einsatz des integrierten WLAN-Moduls. Gemeinhin verlieren diese Raspi-Modelle nicht mehr den Kontakt zum Netz, wenn man den Energiesparmodus abschaltet. Das geht mit dem Befehl iw wlan0 set power_save off. Der lässt sich zum Beispiel in der Datei /etc/network/interfaces im Abschnitt für ein WLAN-Interface ("iface wlan0") hinter der Interface-Option "post-up" einfügen.

(ps)