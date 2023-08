Inhaltsverzeichnis Ratgeber: Mini-Windkraftanlagen für Gartenhaus, Boot und Wohnmobil Unübersichtlicher Markt Anlagen im Überblick Ausblick und Fazit

Wind ist kostenlos, weht auch nachts und ohnehin fast immer: Bei der Stromerzeugung in Deutschland gilt die Windkraft daher als Schlüsseltechnik. Momentan stehen die knapp 30.000 deutschen Windräder hauptsächlich innerhalb großer Anlagen an Land und auf dem Meer. Für Privatpersonen ist die Technik exotisch. Ändert sich das absehbar?

Am Markt finden sich jedenfalls kleinere Windkraftwerke gezielt für private Anwender. Dazu gehören Windräder im Mini-Maßstab: Statt auf einen Durchmesser von 120 Metern, wie die großen Turbinen, kommen sie oft nur auf einen Meter und weniger. Sie richten sich an Menschen, die sich autark mit Strom versorgen wollen. Auf Booten ist die Windkraft seit Langem als Energiequelle etabliert. Mancher Anlagen-Hersteller wirbt zudem mit der Installation der Kleinstkraftwerke am Wohnmobil und am Gartenhäuschen. Sie verlängern dann etwa die Lebensdauer der Versorgungsbatterie oder speisen den Strom in eine Powerstation ein, mit der man Smartphone und Co. laden kann.

In diesem im Artikel blicken wir auf den Markt rund um diese Mini-Anlagen für den Inselbetrieb und klären, was sie leisten und für welchen Zweck sie sich tatsächlich eignen.