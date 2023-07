Inhaltsverzeichnis Ratgeber: TV-Programm auf Android-Beamer streamen Die eigene Streaming-App Receiver und WireGuard Video mit dem Exoplayer streamen Exkurs: Praxistipps für günstige Android-Beamer

Abseits der Heimkinohelden um 4K-Beamer, große Fernseher und Surroundanlagen hat sich ein Markt für günstige Beamer gebildet. Sie wollen gar nicht auf der großen Bühne stehen, auch weil sie mit LED statt Laser projizieren und durchweg lichtschwächer sind als die teuren Modelle. Stattdessen erschließen sie mit kompakten Gehäusen und vorinstallierten Apps Beamer-Neuland, beispielsweise weitere Zimmer, Schrebergarten, Ferienwohnung oder Camper, die Modelle mit eingebautem Akku auch stromlose Ecken. Einen günstigen Beamer finden Sie in unserem Test.

Viele der günstigen Beamer laufen allerdings nicht mit dem komfortablen Android TV, sondern mit einem alten Android ohne Google Play, es gibt also keinen App-Store.

Apps bekommt man daher nur über Umwege installiert, wie im Exkurs am Ende des Artikels beschrieben, und selbst dann funktionieren viele aufgrund der fehlenden Google Play Services und der alten Android-Versionen nicht. Läuft eine App, lässt sie sich mangels Touchscreen nur per Fernbedienung steuern, was viele Apps nur unzureichend unterstützen, wenn überhaupt.