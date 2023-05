Inhaltsverzeichnis Support-Ende für Windows 10: Die drohende Elektroschrottlawine Viele betroffene PCs Verlängerter Support und alternative Betriebssysteme Veralterung von Geräten durch Software Nachhaltig handeln Artikel in c't 10/2023 lesen

Für Windows 10 soll es ab Mitte Oktober 2025 keine Sicherheitsupdates mehr geben. Den Umstieg auf Windows 11 schaffen viele Rechner aber nicht und bekommen damit auch das kostenlose Upgrade nicht. Selbst wenn es nur an Kleinigkeiten fehlt, ist die Ursache dafür nicht einfach einzugrenzen, denn Windows teilt in seinem Kompatibilitätstest nur mit, dass mit dem Rechner der Umstieg nicht funktionieren wird, aber nicht warum. Sobald Windows 10 ausläuft, werden also viele Rechner ausgedient haben und auf den Schrott wandern.

Die Gesetzgeber haben gegen dieses Problem bislang keine Handhabe. Die aktuelle Rechtslage berücksichtigt nicht, dass Software auf die Haltbarkeit und Langlebigkeit von Geräten einen entscheidenden Einfluss hat. Die Ökodesignregulierung betrifft lediglich das Inverkehrbringen neuer Produkte. Bestandsgeräte fallen nicht darunter, stellt beispielsweise das Bundeswirtschaftsministerium klar.

Ende März 2023 veröffentlichte die Kommission ihren Vorschlag zum "Recht auf Reparatur", der festlegt, dass Hardware länger reparierbar sein soll – was aber auch nichts hilft, wenn sie durch neue Software unbrauchbar wird. Seit dem 1. Januar 2022 gibt es eine Updatepflicht für digitale Produkte und Software. Hersteller digitaler Geräte müssen ein sicheres Betriebssystem und Softwareupdates für einen Zeitraum zur Verfügung stellen, der von den Kaufenden "als angemessen erwartet werden kann". Eine genaue Zeitspanne dafür hat die Kommission bislang aber nicht genannt und auch die Updatepflicht löst das Problem nicht.