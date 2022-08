Inhaltsverzeichnis Recht: Das dürfen Facebook, Instagram und WhatsApp mit Ihren Fotos machen Beispielfall Nutzungsbedingungen lesen Bildrechte bei Facebook Nutzungsrechte aufgeschlüsselt Fotos löschen Verfahren gegen Facebook Bildrechte bei Instagram Bildrechte bei WhatsApp Fazit

Facebook und Instagram ähneln einem digitalen Wohnzimmer. Man unterhält sich, diskutiert, zeigt seine Bilder und vergisst schnell dabei, dass beide Plattformen eigentlich öffentliche Räume sind. Doch was bedeutet das – insbesondere in Bezug auf Ihre veröffentlichten Fotos? Haben Sie dafür die Nutzungsbedingungen durchgelesen und kennen Sie Ihre Rechte?

In diesem Artikel beleuchten wir die Nutzungsbedingungen des Marktführers Facebook und seiner Töchter Instagram und WhatsApp. Alle drei haben in den vergangenen Jahren einige Passagen in ihren Nutzungsbedingungen geändert. Grund dafür ist unter anderem der massive Druck der Politik – etwa im Hinblick auf die DSGVO.

Wer aber glaubt, Facebook habe seine Politik grundsätzlich geändert, der dürfte sich irren. Facebook und Co. haben ihre Nutzungsbedingungen letztlich nur so weit geändert wie unbedingt nötig und unter möglichst weitestgehender Aufrechterhaltung des Grundtenors der Bedingungen.