Inhaltsverzeichnis Upcycling-Projekt: Reflow-Löten mit dem Bügeleisen Die richtige Temperatur

Bügel-Praxis Elektronische Ansteuerung Pastendruck Artikel in Make Magazin 5/2020 lesen

Kommerzielle Reflow-Öfen und Platinen-Heizplatten gibt es genügend, aber eine Lösung, die kostengünstig ist und aus "haushaltsüblichen" Dingen gebaut werden kann, ist viel reizvoller: Das alte, kaputte Bügeleisen aus der Garage war einfach zu schön, um es auf den Schrottplatz zu bringen. So kam uns die Idee der Bügeleisenlötstation. Nachdem das Schätzchen zerlegt worden war, ging es sofort daran, die Sohlentemperatur zu messen, und schnell stellte sich heraus, dass die zum Löten benötigte Temperatur sicher erreicht wird.

Anders als bei den DIY-Pizzaofenlötstationen kommt die Wärme hierbei von unten. Ob es schonender für die Bauteile ist, weil sie zuletzt der Wärme ausgesetzt sind, lässt sich nur vermuten, aber zumindest ist es der ungestörte Anblick der schmelzenden Lötpaste wert, sich so eine tolle Bastelhilfe nachzubauen.

Kurzinfo Bügeleisen-Sohle als Löt- und Heizplatte

Temperaturprofile und Lötverlauf

Platinen mit Paste beschichten und bestücken Checkliste Zeitaufwand: 4 Stunden

4 Stunden Kosten: 30 Euro

30 Euro Maschinen: Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit Holzbohrern

Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit Holzbohrern Programmieren: Arduino-IDE bedienen

Arduino-IDE bedienen Hochspannung: Erfahrung mit 230V-Installationen Material Altes Bügeleisen , möglichst unbeschichtet

, möglichst unbeschichtet Solid-State-Relais für 1kW-Lasten

für 1kW-Lasten MAX6675 Sensor-IC, ggf. auf Breakout-Board

Sensor-IC, ggf. auf Breakout-Board K-Thermoelement (Temperatursensor)

(Temperatursensor) Wemos D1 Mini

OLED-Display mit I 2 C-Schnittstelle

mit I C-Schnittstelle 5V- oder USB-Netzteil

Kabel, Taster, Poti laut Stückliste auf Github

laut Stückliste auf Github Holzschrauben

Doppelseitiges Klebeband

Kapton-Klebeband

Multiplex- oder HDF-Platte (Rest)

Die richtige Temperatur

Woher weiß man denn, wie der richtige Temperaturverlauf beim Platinenlöten aussieht? Häufig werden dazu Informationen in den Datenblättern zu den jeweiligen Bauteilen, die sich auf der Platine befinden, angegeben. Das sogenannte Reflow Profile (oder Solder Profile, Lötprofil) gibt den empfohlenen Temperaturverlauf während des Lötens an, wobei sich die grundlegende Kurve von Bauteil zu Bauteil nur geringfügig unterscheidet (was plausibel ist, da sonst einzelne Bauteile beschädigt werden können). Im folgenden Bild ist beispielsweise das Lötprofil des Time-of-Flight-Sensors VL53L0X abgebildet.