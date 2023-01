Inhaltsverzeichnis Regex für Anfänger: Reguläre Ausdrücke in Python umsetzen Hallo Regex-Welt! Reguläre Ausdrücke Postleitzahl validieren Mailadresse validieren Gruppen

Reguläre Ausdrücke (Regular Expressions, Regexp oder Regex) sehen oft so aus, als wäre die Katze auf der Tastatur eingeschlafen – in etwa so: ^(?P<G1>[\w.+-]+)@(?P<G2>[a-zA-Z\d-]+)\.(?P<G3>[a-zA-Z.]+)$ . Aber für Programmierer kann es sich durchaus lohnen, sich mit diesem Kauderwelsch zu beschäftigen. Mit Regex lassen sich in einem String festgelegte Zeichenketten finden und sie können Strings nach flexibel bestimmbaren Mustern anhand von Operatoren, Ankern oder Platzhaltern durchsuchen.

Reguläre Ausdrücke gibt es in allen verbreiteten Programmiersprachen, auch in Python. Wir zeigen, wie Sie einfache Regex-Beispiele in der Programmiersprache umsetzen können und beschreiben die Grundlagen von regulären Ausdrücken anhand von simplen Suchaufträgen. Außerdem erklären wir Code, der eine Nutzereingabe validieren soll – eine Postleitzahl sowie eine Mailadresse. Im letzten Schritt erfahren Sie, wie die groups() -Funktion in Python einzelne Bestandteile ausgeben kann.

Für all diese Beispiele benötigt man nicht unbedingt Python-Kenntnisse. Wer sich schon etwas mit einer beliebigen Programmiersprache beschäftigt hat, kann den Beispielen gut folgen. Schließlich geht es um die Syntax von Regex selbst. Sie wirkt am Anfang etwas komplex, aber wenn man sich dem Kauderwelsch Schritt-für-Schritt nähert, verlieren die Ausdrücke ihren Schrecken.