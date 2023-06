Inhaltsverzeichnis Reprofotografie: Bilder und Dokumente mit dem Smartphone sichern Das Problem Nützliches Zubehör Aufnahme und Nachbearbeitung Fazit

In der kommenden Ausgabe der c’t Fotografie, die spätestens am 3. Juli in Ihrem Briefkasten liegen wird, gibt unser Autor für kreative Bastelleien, Cyrill Harnischmacher, Ihnen einen ausführlichen Einstieg in die Reprofotografie. Er zeigt, dass es viel mehr bedarf als nur eine Kamera und Licht, um eine Vorlage – etwa ein selbst gemaltes Bild – so abzufotografieren, dass es am Bildschirm oder auf einem gedruckten Plakat aussieht wie das Original.

Aber es muss nicht immer das große Rad gedreht werden. In vielen Situationen reichen schon das Smartphone und ein kompakter Tischaufbau, um Dokumente oder Papierfotos in guter Qualität in Serie zu digitalisieren. In diesem Newsletter zeigen wir, wie das mit einfachen Mitteln gelingt.

Das Problem

Manchmal möchte man nur mal eben schnell einige Dokumente, Notizen, Skizzen oder Papierfotos abfotografieren, um sie überall digital verfügbar zu haben. Das Smartphone hat hier gegenüber einer Digitalkamera einige Vorteile.