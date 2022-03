Inhaltsverzeichnis Retro-Projekt: Vektorgrafiken auf dem Oszilloskop anzeigen lassen Einstiegsdroge

Teensy statt Arduino Teensy-Vorteile, Breadboard-Schaltung und Software Testbild und Steuersoftware 3D-Grafik mit Blender, Sende-Skript und Schnellstart-Tipps Code und Ausgabe im Vektor-Display Ausblick Artikel in Make Magazin 5/2017 lesen

Oszilloskope sind wichtige Messgeräte in der Elektronik, die Spannungsänderungen über der Zeit anzeigen. Bei einem modernen digitalen Oszilloskop erscheinen die Messwerte auf einem LCD, also mit fester Pixel-Auflösung, wie auf einem Computermonitor. Auf älteren Oszilloskopen zeichnet dagegen ein analog angesteuerter Elektronenstrahl die Spannungsverläufe auf einen nachleuchtenden Phosphorschirm. Beim Messen fährt üblicherweise der Strahl die X-Achse entlang, in einer per Elektronik einstellbaren Zeit, und die zu messende Spannung ergibt dann einen Ausschlag entlang der Y-Achse.

Bei Oszilloskopen mit zwei Messkanälen kann man aber auch einen X-Y-Modus benutzen, bei dem ein Messkanal die Y-Achse steuert und der andere die X-Achse. Legt man nun variable Spannungen an die beiden Messkanäle, so kann man den Elektronenstrahl zu jedem Punkt auf dem Bildschirm steuern. Gerade zu Beginn der Computertechnik wurde das Prinzip für Displays benutzt, da der für Pixel-Bildschirme erforderliche Videospeicher (RAM) zu dieser Zeit knapp und teuer war.

Wer schon einmal ein Vectrex-Spielsystem gesehen oder gar in den Genuss der YouScope-Demo auf einem Oszilloskop kam , ist schnell vom Retro-Charme eines Vektor-Displays eingenommen. Einen kompletten Vintage-Analogrechner mit Vektorausgabe ersetzt dies zwar nicht, bedingt durch die Wandlung von digital zu analog im Computer – aber die Wirkung kommt dem schon nahe und die Speicher- und Geschwindigkeitslimits der alten Maschinen spielen erfreulicherweise auch keine Rolle mehr.