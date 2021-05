Inhaltsverzeichnis Richtig blitzen in der Food-Fotografie: Milchschirmchen einfrieren Das Set aufbauen Die Aufnahme Artikel in c't Fotografie 7/2021 lesen

Gewöhnliche Motive attraktiv in Szene zu setzen, fordert jeden Fotografen heraus. Es gibt zahlreiche Stilmittel und technische Finessen, die dabei unterstützen. So wirken Bilder, in denen sich etwas scheinbar bewegt, dynamisch. In der Foodfotografie spielt man daher gern mit Flüssigkeiten aller Art, um den Aufnahmen von Gläsern, Getränken & Co. einen Hauch Action zu verleihen. Wein schwappt in einem hübschen Wirbel ins Glas oder eine Olive landet von attraktiven Spritzern umgeben in einer Martinischale.

Besonders filigran wird das Ganze, wenn einzelne Tropfen die Szene aufpeppen sollen. Die kleinen und äußerst dynamischen Gebilde können von der Seite betrachtet als aufspringende Einzeltropfen oder in Form von Schirmchen fotografiert werden. Letztere sehen auch von oben sehr gut aus. Greifen Sie sich also einfach mal eine Espresso- oder Mokkatasse und gestalten Sie ein sahnig weißes Milchschirmchen im dunklen Heißgetränk. Das ist natürlich mit Tee genauso möglich, Sie haben die freie Wahl.

Dieses Projekt besitzt einen gehobenen Schwierigkeitsgrad. Aber mit den richtigen Zutaten und etwas Detailwissen, um die Knackpunkte solcher Aufnahmen, werden Sie die Tropfenfotografie sicher schnell in Ihr Foto-Repertoire integrieren.