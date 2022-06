Inhaltsverzeichnis Roboter-Bauprojekt: So wählen Sie die richtigen Hardware-Komponenten aus Motoren Odometriesensoren Räder Sensoren Kameras Stromversorgung Spannungsregelung USB-Powerbanks Artikel in Make Magazin 13/2019 lesen

Was soll ich nehmen, wo liegen die Unterschiede, was ist einfacher, was geht schneller, was ist günstiger? Wer Roboter baut, sieht sich einer Fülle von Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten bei der Hardware gegenüber. Dieser Artikel soll als Orientierungshilfe bei der Komponentenauswahl für eigene Projekte dienen.

Das Herz eines jeden Roboters, egal welcher Bauart er ist, ist die Steuerung. Sie arbeitet Befehle ab, steuert Motoren, fragt Sensoren ab und koordiniert das Zusammenspiel, um den Roboter eine Aufgabe erledigen zu lassen. Für einfache Robotersteuerungen reichen Mikrocontroller wie der Arduino Uno , Nano oder Mega und alle kompatiblen Produkte vollkommen aus.

Wie der Name "Mikrocontroller" vermuten lässt, sind sie genau für solche Steuerungs- und Kontrollaufgaben entwickelt worden. Aus diesem Grund haben sie Ein- und Ausgabe-Pins, um weitere elektronische Bauteile direkt daran anzuschließen, etwa LEDs, Relais, Motoren, Infrarotsensoren und so weiter.