Inhaltsverzeichnis Kerzenschein im Smart-Home: LED-Kerzen modifizieren und per Smartphone steuern Am Anfang war die LED-Kerze

Stromversorgung

Ein Projekt – drei Ergebnisse Teil 1: LED-Kerze mit Li-Po Akku ausrüsten Teil 2: LED-Kerze per ZigBee-Modul an Smart-Home anbinden Teil 3: Eine Solarladestation für die Kerze Artikel in Make Magazin 6/2020 lesen

Als Smart-Home-Enthusiast habe ich in der Vergangenheit in meiner selbstgebauten Steuerzentrale eine Reihe von "Szenen" eingerichtet, mit denen ich – je nach Stimmung – Lichter, Audioplayer, Jalousien und Rollläden beliebig steuern kann. Für entspannte Abende entstand eine Szene, die meine Lichter dimmt und meine Lieblingsmusik abspielt. Wie schön wäre es doch, wenn dabei die ein oder andere Kerze angehen würde – vom Sofa aus, mit dem Smartphone auf Knopfdruck.

Am Anfang war die LED-Kerze

Also hatte ich die Idee, die günstigen LED-Kerzen einer bekannten Möbelkette so zu modifizieren, dass ich sie fernsteuern kann. Einziges Problem dabei: Die Stromversorgung. Eine Steuerung über WLAN kam nicht in Frage, denn die allseits beliebten ESP8266-Mikrocontroller benötigen mit ihren gut und gerne 100mA viel mehr Strom, als ein kompakter Akku auf die Dauer liefern könnte. Deep-Sleep-Modi fielen ebenfalls früh raus, da man die Kerzen dann nicht hätte per Smartphone einschalten können, wenn das WLAN-Modul gerade im Stromsparmodus ist.

Also habe ich das Projekt "Smarte Kerze" gedanklich wieder ad acta gelegt, bis ich während der Corona-Zeit über einen alten Online-Artikel der Make gestolpert bin. Dort wurde erklärt, wie die Autoren es geschafft hatten, das ZigBee-Modul einer IKEA-Trådfri-Lampe auszubauen, um es in einer eigenen, einfachen LED-Schaltung wiederzuverwenden. Mein Interesse war geweckt.