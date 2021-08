Inhaltsverzeichnis Router-Betriebssystem: So konfigurieren Sie OpenWrt als WLAN-Repeater Vorbereitung IPv4 IPv6 WLAN-Konfiguration Artikel in c't 18/2021 lesen

Wenn die Familie ständig nölt, dass das WLAN lahmt, überstürzen Sie bloß nichts, indem Sie einen billigen No-Name-Repeater beim Discounter kaufen. Zunächst sollten Sie überprüfen, ob es bereits fertige Repeater gibt, die mit Ihrem Router ein Mesh aufbauen können. Meistens werden Sie bei dem Hersteller Ihres Routers fündig. Das spart Zeit und gegebenenfalls auch Kosten.

Falls Sie nun doch mit einem No-Name-Teil dastehen, müssen Sie Folgendes bedenken: Selbst wenn das vermeintliche Schnäppchen aktuelle WLAN-Hardware mitbringt, muss das nicht bedeuten, dass der Repeater problemlos läuft und etwa in puncto Sicherheitslücken auf dem aktuellen Stand ist – und Updates darf man bei einem wenig bekannten Hersteller sowieso nicht erwarten. Das quelloffene Router-Betriebssystem OpenWrt schafft unter Umständen Abhilfe, denn einen Repeater-Modus kann man problemlos nachbauen.

Ob OpenWrt Ihr Gerät unterstützt, verrät die offizielle Hardware-Tabelle. Ist Ihr Modell dort gelistet, haben Sie es meist leicht: OpenWrt bietet das passende Speicherabbild direkt zum Download, und Installationsanweisungen sind in der Regel auf der jeweiligen Wiki-Seite oder im Git-Commit (siehe Link unter "Supported since commit") beschrieben – wenn auch nur auf Englisch. Die Installationsanweisungen unterscheiden sich und können deshalb nicht übergreifend in diesem Artikel zusammengefasst werden; die Methoden variieren vom direkten Upload im Hersteller-Webinterface über Bootloader-TFTP-Upload bis hin zu Kommandos über die serielle Schnittstelle.