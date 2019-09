Inhaltsverzeichnis Router für Telekom-VDSL richtig konfigurieren VLAN-Tagging für T-VDSL Weitere Optimierungen Artikel in c't 20/2019 lesen

Nicht alle WLAN-Router auf dem Markt sind gründlich an die Internetangebote hierzulande angepasst. Will man etwa das topmoderne Wi-Fi-6-WLAN (IEEE 802.11ax) mancher Asus- oder Netgear-Router nutzen, muss man beim Internetzugang über Telekom-VDSL nacharbeiten, nachdem der Einrichtungsassistent die grundlegende Konfiguration erledigt hat.

Wir schildern für den Breitband-WLAN-Router Netgear AX6000 alias RAX120, wie man den Internetzugang passend für das Telekom-VDSL konfiguriert. Dabei gehen wir von Werkseinstellungen aus. Die nötigen Schritte gelten prinzipiell auch für andere Router, auch solche, die anders als der RAX120 ein integriertes xDSL-Modem haben. Die Einstellungen liegen dort freilich unter anderen Menüpunkten als bei Netgear.

Beim ersten Aufruf der Router-Konfigurationsseite im Browser läuft der Assistent automatisch an und versucht, den Internet-Verbindungstyp (IPoE/DHCP oder PPPoE) zu erkennen. Das schlägt am Telekom-VDSL wegen des fehlenden VLAN-Taggings fehl. Antworten Sie auf die anschließende Frage nach Assistentenhilfe mit "Nein, Einstellungen manuell eingeben" und bestätigen Sie danach mit "OK", dass Sie wissen, was Sie tun.