SIM-Karten-Aktivierung bei der Telekom

Ich habe eine Prepaid-Karte der Telekom gekauft und möchte sie aktivieren. Nach Eingabe der Adresse geht es aber nicht weiter. Die Hotline rät mir nun, einen Termin beim Telekom-Shop zu vereinbaren. Weshalb klappt die Online-Aktivierung nicht?

Die Online-Aktivierung kann scheitern, wenn Sie bereits ein Konto bei der Telekom haben, die Seite telekom.de/prepaid-aktivierung aber aufrufen, ohne sich vorher anzumelden. In diesem Fall registriert die Aktivierungsdatenbank, dass Sie bereits Telekom-Kunde sind und erwartet, dass sie sich anmelden, gibt aber keinen Hinweis dazu.

Melden Sie sich also zuerst mit Ihren Zugangsdaten bei telekom.de an und öffnen Sie danach die Aktivierungsseite. Geben Sie dann auf der ersten Seite die letzten neun Stellen der Kartennummer ein und auf der zweiten Seite Name, Adresse, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit. Wenn Sie dann auf Weiter klicken, öffnet die Telekom die Seite zur Auswahl des Ident-Verfahrens und Sie können den Vorgang abschließen.

(dz)