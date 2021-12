Inhaltsverzeichnis SMTP: E-Mails automatisch mit Python versenden Testaccount erstellen

SMTP TLS Code verbessern STARTTLS Mails formatieren mit email Anhänge hinzufügen

Für ein Python-Programm kann es nützlich sein, Mails zu verschicken. Der Nutzer erhält etwa Statusupdates zum laufenden Skript oder eine Zusammenfassung, wenn es durchgelaufen ist. Das Python-Programm könnte auch einen Report im PDF-Format aus Daten generieren, ihn an eine Mail anhängen und sie automatisch an eine vorher angegebene Empfängerliste verschicken. In Python ist der Versand mit wenigen Zeilen Code erledigt.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt-für-Schritt die Grundlagen zum Mailversand mit Python über das SMTP-Protokoll. Wir erklären, wie Sie einen Testaccount anlegen, den SMTP-Server von Gmail ansprechen und HTML-Mails sowie Anhänge verschicken.

Da Python alle benötigten Bestandteile dabei hat, müssen Sie auch keine externen Bibliotheken installieren. Den Code können Sie dann in Ihrem Programm für automatische Mails verwenden, oder manuell E-Mails damit verschicken.