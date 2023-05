Inhaltsverzeichnis Sauerteig aus dem IoT-Einmachglas: Geschmack verbessern dank ESP32 Software installieren Prometheus-Datenbank einrichten und Sensoren anschließen Arduino IDE einrichten Daten grafisch darstellen Das Sauerteig-Glas vorbereiten Die Diagramme ablesen Artikel in Make Magazin 3/2023 lesen

Gleich zu Anfang verrate ich Ihnen jetzt etwas: Ich bin eine von denen, die in der ersten Corona-Welle angefangen haben, ihr eigenes Brot zu backen. Ich habe sogar meinen Sauerteig selbst angesetzt. Den Anfang machen Sie mit Mehl und Wasser. Danach kommt es darauf an, den Teig auf der richtigen Temperatur zu halten und regelmäßig zu "füttern". Nur wenn alle Bedingungen optimal sind, gärt der Teig richtig und geht schön auf. Wenn es Ihnen dann gelingt, damit zum optimalen Zeitpunkt zu backen, wird Ihre Mühe durch aromatisches, saftiges Brot belohnt.

Ich bin Softwareentwicklerin bei Grafana Labs und immer an der Welt um mich herum interessiert. Als ich dann erfahren habe, dass man ein Sauerteig-Überwachungssystem bauen kann, musste ich das einfach ausprobieren, denn es heißt, dass so ein System die Qualität des Teigs und damit auch den Geschmack des Brotes verbessert.

Sauerteig-Überwachungssysteme protokollieren die Temperatur, den Feuchtigkeitsgehalt und die Höhe des angesetzten und aufgehenden Sauerteigs. Mein System verwendet das Entwicklungsboard ESP32, das die Daten von den Sensoren am Deckel des Sauerteigglases ausliest . Zur Messung der Teighöhe verwende ich einen Ultraschall-Entfernungssensor, für Temperatur und Feuchtigkeit einen DHT11-Sensor. Die ermittelten Daten werden an eine Prometheus-Datenbank gesendet, und Grafana erstellt daraus schicke Diagramme. In Grafana können Sie die gemessenen Werte über die Zeit verfolgen oder sogar einen Alarm einrichten, der Ihnen Bescheid gibt, wenn Sie den Sauerteig wieder füttern müssen.