Inhaltsverzeichnis Scannen statt abtippen: Zeit sparen mit Apples Livetext auf iPhone, iPad und Mac Livetext: Systemanforderungen und abschalten

1 Text von Papier einlesen

2 Text in Fotos und Videos erfassen Livetext in Apps nutzen: Text kopieren, QR-Codes extrahieren Text weiterverarbeiten; Links, Adressen und Telefonnummern öffnen, Termine eintragen Texterkennung in PDFs und Fotos, Schnellaktionen für Umrechnung und Übersetzung Artikel in Mac & i 2/2023 lesen

Lange IBANs auf Papierrechnungen können Sie mühsam abtippen – oder einfach die iPhone-Kamera darauf richten. Die Texterkennung ist bei Apple-Geräten mit an Bord: Mit unseren Tipps zu "Livetext" begleichen Sie Rechnungen in Höchstgeschwindigkeit, fügen auf Papier gedruckte Veranstaltungen direkt im Kalender ein und lassen sich Schilder im Ausland übersetzen. Mit einem kleinen Trick können Sie außerdem jeden digitalen Text aus Apps und von Webseiten kopieren sowie QR-Codes in PDFs direkt einlesen.

Livetext: Systemanforderungen und abschalten

Livetext funktioniert auf allen iPhones ab Baujahr 2018 (iPhone XR und XS) sowie ab iOS 15. Zusatzfunktionen wie die Umrechnung von Währungen sowie die Erkennung von Text in Videos erfordern iOS 16. Auf iPad-Seite ist ein iPad 9, iPad Air 3, iPad mini 5 oder neuer erforderlich. Auf dem iPad Pro funktioniert Livetext auf allen Modellen seit Baujahr 2018.

Bei MacBooks und Desktop-Macs nennt Apple keine speziellen Hardware-Voraussetzungen, es muss aber mindestens macOS 12 Monterey laufen. Einige erweiterte Funktionen wie die Schnellaktionen und Video-Standbilderkennung sind ab macOS 13 Ventura an Bord.