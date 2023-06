Inhaltsverzeichnis Schlaue Helfer: Spannende KI-Dienste und -Tools für iPhone, iPad und Mac ChatGPT auf iPhone und Mac: Apps, Messaging, Kurzbefehle

Nepp mit ChatGPT Edge, Bing, DiffusionBee, DrawThings Videoverbesserung, Audiotranskription, Mac-Allesaufzeichnung Videos zusammenfassen, bessere Prompts, Musik generieren Apples Siri-Problem, KI-Funktion in iOS & Co, Ausblick Artikel in Mac & i 3/2023 lesen

Seit Monaten sorgt ChatGPT für Furore, doch auch Bildgeneratoren und andere KI-Tools sind in aller Munde. In einem vorausgehenden Artikel haben wir populäre Dienste wie ChatGPT, Midjourney & Co ausführlich vorgestellt, ihre Arbeitsweise erklärt und gezeigt, wo Apples Sprachassistenzsystem Siri ins Hintertreffen geraten ist. Im Folgenden stellen wir praktische Apps und Dienste vor, um KI-Werkzeuge in iOS und macOS einzusetzen.

ChatGPT auf iPhone und Mac: Apps, Messaging, Kurzbefehle

Der direkte Weg zu ChatGPT auf Apple-Geräten ist der Aufruf von chat.openai.com im Browser. Für iPhone-Nutzer gibt es seit Kurzem außerdem eine offizielle App. Als kostenlose und aktuellere Alternative bietet sich die Bing-App an, dazu gleich mehr.

Über den Messenger Wavelenght kann man auch mit ChatGPT kommunizieren.

Die Sprachmodelle des ChatGPT-Machers OpenAI lassen sich zudem über immer mehr andere Apps erreichen: So ist es inzwischen möglich, ChatGPT auf dem iPhone einfach in der Messaging-App Snapchat zu nutzen. Dort steht der ChatBot unter dem Namen My AI ganz oben in der Chat-Liste jederzeit zum Plaudern bereit. Der Messenger Wavelength erlaubt ebenfalls (kostenlose) Unterhaltungen mit der KI, in diesem Fall OpenAIs Sprachmodell GPT-3.5. Im Unterschied zu Snapchat läuft Wavelength auch auf dem Mac und akzeptiert zudem die Eingabe von URLs, um sich etwa einen Online-Artikel zusammenfassen zu lassen. Selbst in Gruppenchats kann man den Chatbot für Fragen kontaktieren, das ist praktisch.