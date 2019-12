Inhaltsverzeichnis Schlüssel zu Apple-Diensten: Wie Sie Ihre Apple-ID ausreizen 1. Vollwertige Apple-ID anlegen

2. Passwort oder Sicherheitsfragen zurücksetzen

3. iPhone und iPad ohne Apple-ID einrichten

4. Apple-ID nur für bestimmte Dienste verwenden Einkäufe teilen, App-Store-Guthaben aufladen Apples Zwei-Faktor-Authentifizierung Familienfreigabe und Apple-ID-Verwaltung Artikel in Mac & i 6/2019 lesen

Die Apple-ID gibt Zugang zu allen Apple-Diensten, darunter iCloud. Zudem ist daran die Familienfreigabe geknüpft, die das Teilen von Software-Käufen und Abonnements ermöglicht. Entsprechend sollte das Benutzerkonto gut geschützt und auch Dinge wie der digitale Nachlass bedacht werden. iPhone und iPad lassen sich aber auch ohne Apple-Account einrichten oder man aktiviert nur gezielt bestimmte Dienste. Wir zeigen in 16 Tipps, was Sie mit der Apple-ID machen können – und was dabei zu beachten ist.

1. Vollwertige Apple-ID anlegen

Wenn Sie Ihre Apple-ID im Browser erstellt haben, um etwa Apple TV+ auszuprobieren, dann handelt es sich um einen sogenannten "Nur-Web-Account" mit Einschränkungen und reduziertem iCloud-Speicherplatzkontingent. Für eine vollwertige Apple-ID müssen Sie sich mindestens einmal auf einem Apple-Gerät in den Einstellungen mit der Apple-ID anmelden, die Umwandlung erfolgt dann automatisch. Sie erhalten dadurch 5 GByte kostenlosen Speicherplatz und nutzen anschließend alle mit der Apple-ID verknüpften Apple-Dienste in vollem Umfang.

2. Passwort oder Sicherheitsfragen zurücksetzen

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Passwort erinnern können, ist die erste Anlaufstelle die Website iForgot. Dort können Sie durch Eingabe eines Namens und einer E-Mail-Adresse auch nach der zugehörigen Apple-ID suchen, falls Sie diese vergessen haben sollten. Das Zurücksetzen des Passwortes ist meist schnell erledigt, Apple schickt Ihnen eine Anleitung an die hinterlegte E-Mail-Adresse.