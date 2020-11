Inhaltsverzeichnis Schneller schreiben auf iPhone und iPad: Gute Tipp-Tipps Textbausteine verwenden

Mit größerer Tastatur schreiben

Autokorrektur ausreizen

Von Autokorrektur der Fremdsprache profitieren

Leerzeichen und Punkt automatisch einfügen lassen

Sonderzeichen wischen statt tippen

Schreiben durch Wischen Diktieren, Copy & Paste und externe Tastaturen Artikel in Mac & i 6/2020 lesen

Einst meinten insbesondere Business-Anwender – darunter sehr bekannte Stimmen aus der Branche –, dass es auch auf Mobilgeräten ohne Tastatur einfach nicht geht. Die Einführung des iPhone mit seinem für damalige Verhältnisse großen Touchscreen im Jahr 2007 zeigte, dass das nicht stimmt. Längst haben wir uns daran gewöhnt: Reine Bildschirm-Keyboards sind durchaus adäquat nutzbar und auch das iPad kommt standardmäßig ohne physische Tippmöglichkeit.

Allerdings gibt es durchaus die ein oder andere Unbequemlichkeit beim Schreiben auf Glas. Mac & i hat daher eine ganze Sammlung an Tipps und Tricks zusammengetragen, die mehr Effizienz und Einfachheit beim Verfassen von Texten auf Apples Touchscreen-Hardware verspricht.

Textbausteine verwenden

Manche Formulierungen benötigt man immer wieder. Wenn Sie etwa in Mails Floskeln wie „Viele Grüße aus Frankfurt am Main! Hans-Otto“ verwenden oder immer wieder ganze Absätze in einem Brief einfügen lassen möchten, erstellen Sie sich Textbausteine dafür. Gehen Sie hierfür in die Einstellungen des Systems, zu „Allgemein/Tastatur/Textersetzung“.