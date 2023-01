Inhaltsverzeichnis Schritt für Schritt: Probleme lösen mit dem c’t-Notfall-Windows 2023 Spezialversion Drive Snapshot Backup Booten, Laufwerke einbinden, Netzwerk verbinden Treiber und Programme installieren Windows-Kennwort und Bootloader Tabelle mit weiteren Werkzeugen des c't-Notfall-Windows Artikel in c't 2/2023 lesen

Es gilt unverändert: Viele Windows-Probleme lassen sich mit einem simplen Neustart lösen (merke: "Wenns nicht tut, hilft Reboot!"). Doch manchmal reicht das nicht. Dann schlägt die Stunde unseres Notfallsystems. Dabei handelt es sich um eine saubere, bootfähige Rettungsumgebung. Nachdem der PC vom Stick gestartet hat, müssen Sie schon genau hinsehen, um Unterschiede zu einer herkömmlichen Windows-Installation zu entdecken. Einige gibt es aber doch. Dieser Artikel hilft beim Umgang damit und erklärt, wie Sie vom Stick booten, wie Sie sich einen Überblick verschaffen, die Onlineverbindung aktivieren und gegebenenfalls dafür nötige Treiber nachinstallieren, wie Sie BitLocker-geschützte Laufwerke entsperren und so weiter. Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen beim Restaurieren des Bootloaders und beim Zurücksetzen eines vergessenen Windows-Kennworts.

Für viele Probleme bringt unser Notfallsystem passende Werkzeuge mit. Es sind so viele, dass selbst die lange Tabelle in diesem Beitrag nur eine Auswahl bietet. Mitunter ist nicht mal auf den zweiten Blick ersichtlich, was sich damit alles anstellen und reparieren lässt. Sie können sich mit den verlinkten Artikeln in diesem Text dennoch einen Eindruck davon verschaffen: Sie bieten Wissen zu Grundlagen und Praxis rund um das Notfallsystem.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in diesen Artikeln kommen Ihnen bekannt vor? Sie täuschen sich nicht. So wie wir unser Notfall-Windows nicht in jedem Jahr komplett neu, sondern stattdessen immer weiter entwickeln, verfahren wir auch mit den Anleitungen: Wir überprüfen und aktualisieren sie Jahr für Jahr und berücksichtigen dabei auch Ihre Rückmeldungen und Wünsche. Die Anleitung zum Reparieren des Bootloaders beispielsweise ist dank eines neuen c’t-Skripts nun deutlich kürzer. Verwenden Sie bitte stets die Anleitungen, die zur jeweiligen Version des Notfallsystems gehören.