Inhaltsverzeichnis Schwarz-Weiß-Aufnahmen intelligent kolorieren Fotos mit Künstlicher Intelligenz kolorieren

Photoshop versus MyHeritage KI-Werkzeuge zum Kolorieren Qualitätsvergleich KI-Kolorierer So kolorieren Sie mit Photoshop Schwarz-Weiß-Fotos Photoshop – Kolorieren mit Neural Filters: Schritt 1 - 5 Photoshop – Kolorieren mit Neural Filters: Schritt 6 - 10 Photoshop – Kolorieren mit Neural Filters: Schritt 11 - 15 Photoshop – Kolorieren mit Neural Filters: Schritt 16 - 19 Artikel in c't Fotografie 6/2022 lesen

Mit dem Kolorieren alter Familienbilder begeben Sie sich auf eine Zeitreise, auf der Sie die Geschichte Ihrer Familie zum Leben erwecken. Eine gut kolorierte, alte Schwarz-Weiß-Fotografie versetzt das gezeigte Motiv in unsere Zeit. Mitunter könnte man meinen, die Personen auf alten Fotografien wären erst vor Kurzem abgelichtet worden. Diese Wahrnehmung liegt in unseren Sehgewohnheiten begründet: Neuere Fotografien sind selbstverständlich farbig. Daher stammen solche Aufnahmen für uns instinktiv aus unserer Zeit. Zwar war es bereits seit Ende der 1930er-Jahre für jedermann möglich, auch in Farbe zu fotografieren. Doch es dauerte noch einige Jahrzehnte, bis die Farb- die günstigere Schwarz-Weiß-Fotografie verdrängt hat. In vielen Familienalben finden sich private Schwarz-Weiß-Aufnahmen selbst bis in die 1970er-Jahre. Erst dann wurde es für die meisten selbstverständlich, mit Farbfilmen zu fotografieren.

Schwarz-Weiß-Familienbildern aus vergangenen Tagen hauchen Sie mit Farbe leicht neues Leben ein. Dank immer besserer automatischer Bilderkennung kolorieren KI-Anwendungen Fotografien immer exakter. So gelingen mit ein wenig Nacharbeit am Desktop-Rechner auch ungeübten Bildbearbeitern erstaunlich gute Kolorierungen innerhalb kürzester Zeit. Bereits diese Nacharbeiten sind eine Zeitreise: Auf dem großen Display werden Sie auf die Details wie Augen, Mund, Hände achten, die beim Betrachten der Fotoabzüge mitunter verborgen bleiben. So fällt Ihnen sicherlich die ein oder andere Gemeinsamkeit auf, die Ihre Vorfahren mit Ihnen und anderen Familienmitgliedern aufweisen.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie auf neue, intelligente Weise Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren. Photoshop eignet sich mit seinen Neural Filters hierzu am besten. Doch es geht auch mit anderen Werkzeugen erstaunlich gut.