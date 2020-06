Inhaltsverzeichnis Scraping mit Python: Google-Ergebnisse automatisch durchsuchen und auswerten Fünf Schritte zum Ziel Keywords importieren URL-Liste erstellen Googlen lassen Datum holen Ausgabe in einer Excel-Datei

Wer eine eigene Webseite mit vielen Inhalten betreibt, möchte oft wissen, wie sie in der Google-Suche abschneiden. Es ist also wichtig regelmäßig zu schauen, auf welchen Positionen die Artikel bei verschiedenen Keywords landen. Dafür kann man teure Software für die Suchmaschinenoptimierung einsetzen oder per Hand alle Suchbegriffe eingeben. Oder Sie basteln sich selbst ein kleines Python-Programm, das automatisch Google durchsucht und die Position Ihrer Artikel ausspuckt.

Als Beispiel verwenden wir die Seite https://www.heise.de/tipps-tricks. Dort gibts viele Hilfeartikel zu alltäglichen Technik-Problemen. Aber findet der Nutzer die Artikel auch, wenn er Google um Hilfe fragt? Das klärt das Python-Programm.

Die Eingabe der Keywords und die Ausgabe der Ergebnisse sollen so einfach wie möglich sein. Das heißt, nicht nur der Programmierer soll das Programm am Ende bedienen können. Die Keywords stehen dafür in einer CSV-Datei, die der Nutzer des Programms selbst eingeben kann. Hat das Programm fertig gegooglet, die Seite und ihre Position in den Suchergebnissen gefunden, dann soll am Ende eine schöne Excel-Tabelle stehen: Keyword, URL, Position, das reicht schon.