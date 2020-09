Inhaltsverzeichnis Security-Checklisten: Die richtigen Handgriffe für mehr Sicherheit Sicherheitscheck

Sicher im Homeoffice

Los gehts! Checkliste Homeoffice Checkliste Windows 10 Checkliste Smartphone Checkliste WLAN-Router Checkliste E-Mail Checkliste WhatsApp & Co. Checkliste Browser Checkliste Social Media Checkliste Online-Banking Checkliste Backups Checkliste Passwörter & Accounts Checkliste Server & Hosting Artikel in c't 20/2020 lesen

Während Sie diese Zeilen lesen, finden weltweit Millionen Hackerangriffe statt. Möglicherweise versucht ein Bot in diesem Moment, mit erbeuteten Zugangsdaten in Ihren Mail-Account einzusteigen oder Ihren Facebook-Account zu übernehmen. Eventuell steht auch Ihr Router unter Beschuss oder ein Banking-Trojaner lauert darauf, dass Sie eine Überweisung tätigen. Wer die Gefahr auf die leichte Schulter nimmt, ist leichte Beute.

Denn die Cyber-Gangs haben es nicht nur auf hochrangige Ziele wie Regierungsorganisationen abgesehen, sondern auf jeden von uns. Und auch das Argument "Bei mir gibt es eh nichts zu holen" zählt schon lange nicht mehr: Selbst eine veraltete Smart-Home-Zentrale ist den Angreifern noch gut genug, um sie als Bot zu missbrauchen und damit weitere Systeme auf der ganzen Welt zu infizieren. Den Ärger haben erst mal Sie, denn die Folgeangriffe gehen von Ihrer IP-Adresse aus.

Sicherheitscheck

Die gute Nachricht ist, dass Sie etwas dagegen tun können. Und das mit geringem Aufwand. IT-Sicherheit ist zwar ein komplexes Feld, die wichtigsten Abwehrmaßnahmen gegen Hacker sind jedoch so simpel, dass sie wirklich jeder umsetzen kann – und sollte. Wir haben die grundlegenden Handgriffe zum Absichern von Rechner, Smartphone, WLAN-Router, Social-Media-Accounts und vielem mehr in unseren Security-Checklisten für Sie zusammengestellt. Es dauert in aller Regel nicht länger als fünf Minuten, um eine Checkliste durchzugehen und im Fall der Fälle nachzubessern. Sie erfahren zudem, wie Sie dem nächsten Datenverlust durch Trojaner-sichere Backups vorbeugen und was ein sicheres Passwort ausmacht. Wenn Sie sich die Tipps in diesem Heft zu Herzen nehmen, dann sind Sie gegen die häufigsten Cyber-Attacken gefeit.