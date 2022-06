Inhaltsverzeichnis Selfpublishing: E-Books mit Apple Pages veröffentlichen Loslegen mit Vorlagen Schriftarten und Absatzstile Inhaltsverzeichnis und Cover erzeugen E-Book testen E-Book veröffentlichen Leseprobe aktivieren

Apple Pages ist nicht nur ein gutes Tool, um Texte zu tippen: Die Schreib-App ermöglicht es außerdem, E-Books zu gestalten und ohne viel Aufwand bei Apple Books zu veröffentlichen. Autoren können somit ihr eigenes Ding machen und selbst zum Verleger werden. Lediglich Pages und eine Apple-ID sind dafür nötig.

Wer mit seinem Thriller reich werden will, benötigt allerdings eine US-Steuernummer – ein Hindernis, das den Verkauf bei Apple Books erschwert. Wer seine Geschichten aber als Appetitanreger gratis veröffentlichen will, hat es leicht: Wenige Klicks genügen, um ein E-Book an Apple zu schicken. Die Käuferinnen und Käufer können Ihr Werk dann auf dem iPad, iPhone oder am Mac lesen. Auch auf einem Kindle lässt sich die erzeugte EPUB-Datei schmökern.

Im ersten Schritt gestalten Sie Ihr Buch nach eigenen Vorstellungen und nutzen dafür Vorlagen und Absatzstile. Damit das E-Book professionell aussieht, gibt es einige Gepflogenheiten und Typografie-Regeln zu beachten. Kompliziert ist aber weder die Gestaltung noch die Veröffentlichung. Apple Books ist offen für alle Genres, egal ob Thriller, Liebesromane mit Vampiren oder Sachbücher über Steine.