Shellbefehle mit explainshell.com verstehen

Ich lese in Linux-Anleitungen oft Shell-Befehle mit irgendwelchen kryptischen Parametern, die man mehr oder weniger blind abtippen soll. Ich will eigentlich keine Befehle ausführen, die ich nur rudimentär verstehe, aber auch nicht jeden Parameter erst mal googeln. Kennen Sie eine Abhilfe?

Die übliche Referenz, um Verhalten und Parameter von Shell-Befehlen nachzuschlagen, sind sogenannte Manpages (von Englisch manual, Anleitung). Allerdings sind Manpages oft sehr umfangreich, was gut ist, wenn man ein Programm detailliert kennenlernen will, und schlecht, wenn man nur schnell wissen will, was zwei oder drei spezielle Parameter tun.

Das Projekt explainshell.com schafft Abhilfe. Im Suchfeld können Sie einen Befehl eintragen und die Website erklärt knapp und übersichtlich, was das Programm tut und vor allem, was genau diejenigen Parameter bewirken, die Sie angegeben haben.

Die Informationen von explainshell.com stammen aus knapp 30.000 Manpages, konkret denen der Linux-Distribution Ubuntu. So hilfreich die Website ist, sie ist nicht fehlerfrei! Mitunter werden Parameter unzureichend, falsch oder gar nicht erklärt. Offenbar, weil sie den falschen Befehlen zugeordnet werden oder beim Auslesen der Manpage Fehler passiert sind. Bei Befehlskombinationen kann es dann helfen, sie nicht als Ganzes, sondern in Einzelteilen nachzuschlagen. Wenn auch das nicht hilft, müssen Sie sich doch in die Manpages vertiefen.

Explainshell erklärt übersichtlich kryptische Shellbefehle und deren Parameter.

(syt)