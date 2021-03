Inhaltsverzeichnis Siberian CMS: Eigene Mobil-App aus dem Baukasten zusammenstellen Server einrichten Siberian installieren Design festlegen App veröffentlichen Ausblick

Eine eigene App aus dem Baukasten, eingerichtet in wenigen Minuten – das versprechen viele Anbieter. Allerdings gehört dem Nutzer in den meisten Fällen der Code der erstellten App nicht und man ist auf den Server des jeweiligen Anbieters angewiesen. Dazu kommen meist monatliche Gebühren.

Das Open Source CMS Siberian verspricht dagegen die volle Kontrolle über die App. iOS- und Android-Apps und eine zugehörige Web-App kann man dort mit einigen Klicks erstellen und später den Sourcecode herunterladen. Mit Siberian bauen Sie etwa einen eigenen kleinen Feedreader, lassen sich das Wetter anzeigen oder erstellen etwa Rabattaktionen für Ihr Unternehmen. Knapp 50 Module kann der Nutzer in seiner App kombinieren und per Drag and Drop einrichten.

Ganz ohne technisches Wissen kommt man allerdings nicht aus. In der kostenlosen Variante muss man zumindest einen eigenen Server aufsetzen und für die Web-App benötigt man eine eigene Domain. Zum Ausprobieren reicht aber auch localhost. Wer zudem HTML und CSS beherrscht, kann die App noch individueller anpassen.