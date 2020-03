Inhaltsverzeichnis Smartphone-Fotos in die Cloud verlagern: Speicherdienste im Vergleich Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle

Ob Speicherkarte oder Smartphone mit 128 GByte Speicher – irgendwann ist jedes Smartphone vollfotografiert. Da helfen Cloud-Dienste, die außerdem als automatisches Backup fungieren. Sechs solcher Dienste haben wir getestet: Dropbox, Google Foto, iCloud, OneDrive, Amazon Photos und Adobe Creative Cloud.

Außerdem zeigen wir, wie Sie die Dienste richtig konfigurieren und welche Fallstricke zu beachten sind.

Mit Ausnahme von iCloud lassen sich alle Dienste sowohl auf Android- als auch iOS-Smartphones nutzen. Der Abgleich der Daten zwischen Cloud und PC ist in allen Fällen per Browser oder dedizierte Windows- und macOS-Clients möglich. Dropbox bietet als einziges Unternehmen auch einen Linux-Client an. Vier der Dienste lassen sich auch über einen längeren Zeitraum hinweg kostenlos testen, Adobe und Amazon verlangen selbst für das kleinste Paket spätestens nach einigen Wochen Geld.